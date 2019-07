L'accordo era ad un passo, adesso sono stati risolti anche gli ultimi dettagli: è fatta per il trasferimento di Yann Karamoh dall'Inter al Parma. L'attaccante francese passerà iin gialloblù a titolo definitivo, con la società nerazzurra che manterrà il 50% sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Un altro rinforzo importante per D'Aversa, che dopo aver preso Hernani potrà contare anche sul classe '98 che nell'ultima stagione ha giocato in Ligue 1, con il Bordeaux. Ora sarà il momento di programmare le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto. A quel punto Karamoh sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Parma: l'accordo con l'Inter è stato raggiunto.

L'ultima stagione di Karamoh

Un'occasione importante di rilancio per Karamoh, che nell'ultima annata aveva lasciato l'Inter in prestito per ottenere un maggiore minutaggio rispetto alla stagione precedente, quando in nerazzurro aveva collezionato 17 presenze (la maggior parte da subentrato per un totale di 480' giocati) segnando appena un gol. L'esperienza al Bordeaux nella stagione 2018/19 non è però stata particolarmente positiva: oltre ad aver messo insieme 22 presenze in Ligue 1 condite da 3 gol, Karamoh ha infatti fatto parlare di sé più per i comportamenti fuori dal terreno di gioco, che lo hanno addirittura portato ad essere messo fuori rosa per un periodo a causa di motivi disciplinari. Ora, dopo il ritorno all'Inter, la nuova avventura al Parma: Karamoh è pronto a ripartire dal club gialloblù.