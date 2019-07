La Roma si avvicina in modo decisivo a Gianluca Mancini, difensore classe 1996 dell'Atalanta. Con i nerazzurri, infatti, sono stati fatti importanti passi in avanti: i giallorossi sono ad un passo dall'accordo con i bergamaschi sulla valutazione del centrale. Operazione che verrà fatta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale che si aggira sui 20 milioni più bonus. La chiusura può arrivare già nelle prossime 24/48 ore. Per Mancini, nella passata stagione, 35 presenze e sei gol in totale.

Incontro per Alderweireld

Ma la Roma non si ferma qui per quanto riguarda il reparto arretrato che verrà messo a disposizione di Fonseca: nel frattempo c'è stato un incontro con gli agenti (e il padre Viv) di Toby Alderweireld, centrale classe 1989 del Tottenham. Non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio del giocatore, che ha presentato delle richieste alte. Nelle prossime ore a Londra ci sarà un appuntamento tra Franco Baldini e Daniel Levy, presidente del Tottenham, per provare ad abbassare la clausola rescissoria da 25 milioni visto il contratto in scadenza nel 2020. Per il belga 50 presenze nell'ultima stagione.