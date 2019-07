È durata appena una stagione l'avventura di Ivan Marcano con la maglia della Roma. La notizia era nell'aria, adessa è arrivata anche l'ufficialità: il giocatore è stato ceduto al Porto, club con il quale ha firmato un contratto fino al 2023. A comunicare l'acquisizione del difensore spagnolo classe '87 è stata la stessa società portoghese, nella quale Marcano aveva giù giocato dal 2014 al 2018 prima di trasferirsi in giallorosso, attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "Ivan Marcano torna al Porto, con cui ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni, fino al 2023. Il centrale spagnolo, 32 anni, nella passata stagione ha giocato con la Roma e torna ad indossare la nostra maglia, già vestita dal 2014 al 2018. Il giocatore avrà il numero 5".

Operazione da 3 milioni

La cessione di Marcano permetterà alla Roma di incassare 3 milioni di euro. A renderlo noto è stata la stessa società giallorossa con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: "L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Futebol Clube do Porto i diritti alle prestazioni sportive di Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni". La stagione di Marcano in giallorosso non è stata particolarmente fortunata. Appena 13, in totale, le presenze del difensore spagnolo in maglia giallorossa, 10 in campionato. Per il classe '87 anche un gol in Coppa Italia. Prima con Di Francesco, poi con Ranieri, Marcano non è mai riuscito ad imporsi. Ora il trasferimento al Porto a titolo definitivo.