L’obiettivo del Sassuolo è chiaro: alzare il livello qualitativo della rosa, a cominciare da una campagna acquisti importante. Gli emiliani, infatti, hanno a disposizione un buon tesoretto dopo la cessione di Stefano Sensi all’Inter e altri movimenti in uscita. Da tenere d’occhio, in tal senso, la possibilità di un asse col Borussia Dortmund. I neroverdi hanno già chiuso per Jeremy Toljan, esterno di difesa classe 1994, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Toljan andrà a sostituire con ogni probabilità Pol Lirola, per il quale è in corso una trattativa con la Fiorentina. Tuttavia, potrebbe esserci ancora un nuovo arrivo dai gialloneri. Il nome è quello di Omer Toprak, difensore centrale turco classe 1989, giocatore di assoluta esperienza e un grande profilo per il Sassuolo.

Toprak, quanta esperienza per De Zerbi

Anche Toprak andrebbe a colmare un vuoto, quello lasciato dal connazionale Merih Demiral, che è stato ceduto alla Juventus negli scorsi giorni. Roberto De Zerbi potrebbe dunque contare su un calciatore abituato a giocare su certi livelli. Toprak infatti ha disputato oltre 230 partite nel campionato tedesco e 40 in Champions League.