Il Milan si sta lentamente avvicinando alle richieste della Fiorentina per Jordan Veretout. Dopo il no del club viola all'inserimento del cartellino di Lucas Biglia nella trattativa, i rossoneri hanno aumentato la loro offerta per il centrocampista francese classe 1993, escludendo dall'operazione contropartite tecniche, elemento rilevante per la Fiorentina. Questa mattina Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, e il ds della Fiorentina Daniele Pradè hanno raggiunto Casa Milan per discutere con i dirigenti rossoneri il futuro del giocatore e vagliare la nuova proposta. L'incontro tra le parti è durato poco più di un'ora.

Veretout, in calendario anche nuovo incontro Fiorentina-Roma

Sul centrocampista, in Serie A dal 2017, c'è anche la Roma. Nel pomeriggio è in calendario un incontro tra la dirigenza viola e quella giallorossa, in una giornata che potrebbe essere decisiva per il futuro del centrocampista 26enne. Veretout attende di conoscere il suo destino lontano dai suoi compagni, che voleranno negli States, dove giocheranno l'International Champions Cup. "Abbiamo deciso insieme di non farlo partire e non prender rischi" è stata la spiegazione dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella. Il centrocampista intanto ha lasciato il ritiro di Moena, in attesa di novità ufficiali sul futuro.