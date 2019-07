Roma e Milan potrebbero lavorare a una possibile operazione di calciomercato. Suso il giocatore coinvolto, finito nella lista giallorossa come esterno offensivo per la nuova squadra di Paulo Fonseca. La società del presidente Pallotta ha fatto un sondaggio, ma al momento nulla di più: ci sono stati contatti con il club rossonero, che però non hanno portato a trovare intese o strade già percorribili per quanto riguarda le cifre o le eventuali contropartite da inserire nell'affare.

Oltre a piacere alla Roma, Suso rientra infatti nei piani del nuovo Milan di Giampaolo come attaccante o trequartista. Per questo motivo non sarà semplice mettere insieme le due parti. L'operazione, dunque, non è semplice e se ne riparlerà.