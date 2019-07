La Fiorentina cerca un grande colpo per l’attacco: il nome è quello di Fernando Llorente, classe 1985, rimasto svincolato dopo le due stagioni in cui ha vestito la maglia del Tottenham. Lo spagnolo è stato decisivo nella splendida stagione di Champions degli Spurs: ha segnato la rete decisiva al Manchester City per l’approdo alle semifinali contro l’Ajax. Ci sono stati i primi contatti col giocatore, a cui non dispiacerebbe tornare in Italia (ha vestito la maglia della Juventus tra il 2013 e il 2015). Llorente si è preso un po’ di tempo per valutare anche altre offerte, tra cui un rinnovo di un anno con il Tottenham, ma l’interesse della Fiorentina è vivo e il club resta vigile sul giocatore.

Vitor Hugo al Besiktas

Intanto, è stato raggiunto un accordo con il Besiktas per il trasferimento di Vitor Hugo, che dunque approderà in Turchia. In entrata, invece, la Fiorentina continua la trattativa per Pol Lirola: l’ultima offerta fatta al Sassuolo è di 10 milioni di euro più 2 di bonus facilmente raggiungibili e altri 2 invece più difficili da raggiungere, a cui si va ad aggiungere una percentuale sulla futura rivendita.