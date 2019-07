La Fiorentina prosegue nel tentativo di realizzare un romantico ritorno. L’obiettivo, infatti, del direttore sportivo Daniele Pradé, è quello di riportare Borja Valero in viola. Il centrocampista ha giocato a Firenze per cinque stagioni, tra il 2012 e il 2017, prima di passare all’Inter dove però adesso non ha più la stessa continuità di utilizzo. L’idea è nata nel mese scorso, ma poi Pradé aveva raffreddato gli entusiasmi nella sua conferenza di presentazione, dove aveva sottolineato come lo spagnolo avesse un ingaggio fuori dagli standard del club. Il dialogo però è ripartito e in giornata c’è stato un nuovo incontro con Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri. L’intesa non è stata ancora raggiunta, mancano degli accordi definitivi ma si continua a lavorare per trovare un punto di incontro.

Gli anni di Borja Valero in Serie A

La Fiorentina è la squadra a cui Borja Valero si è legato maggiormente. Con la maglia viola ha disputato ben 212 partite, in cui ha totalizzato 17 reti e 45 assist. 75 invece le apparizioni con l’Inter, in cui sono arrivate due gol.