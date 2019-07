Daniele De Rossi è pronto a partire per l'Argentina. La sua nuova avventura al Boca Juniors sta per inziare, con il centrocampista che - a 36 anni e dopo una vita alla Roma - non solo cambierà maglia, ma anche paese e continente. Dopo aver raggiunto l'intesa con il club argentino, sono stati definiti anche tutti i dettagli contrattuali. Non resta che organizzare il volo che lo porterà in Sud America, previsto nel weekend. Poi sarà il momento di dare il via ad una nuova incredibile battaglia. Un sogno per De Rossi, che ha più volte confidato ad amici e parenti la volontà di non voler smettere senza aver provato prima le emozioni della Bombonera. Il corteggiamento è durato settimane e, dopo le tante riflessioni compiute in vacanza, è arrivato infine un sì.

I dettagli dell'affare

Importante nella trattativa il ruolo giocato da Nicolas Burdisso, suo ex compagno di squadra dal 2009 al 2014. Il contratto che firmerà De Rossi sarà di 8 mesi, dal momento che il campionato comincerà tra dieci giorni per poi concludersi il 1° marzo. Percepirà circa 500 mila euro. Nelle prossime ore il club argentino invierà il contratto all'agente del giocatore per il controllo dei dettagli e la firma. De Rossi, tuttavia, si è lasciato una via d'uscita nel caso in cui, a inizio 2020, volesse frequentare i corsi da allenatore in programma a Coverciano. Fra campo e panchina, fra presente e un futuro vicino. Per De Rossi sono stati, sono e saranno mesi piuttosto intensi.