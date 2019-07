Una suggestione di mercato destinata, salvo colpi di scena, a rimanere tale. Al Torino infatti è stato proposto Ezequiel Lavezzi, ma l'argentino classe 1985 al momento non interessa alla società granata che non ha voluto approfondire il discorso per un suo eventuale ritorno in Italia. Il Pocho, attualmente in Cina all'Hebei Fortune, avrebbe ritrovato Walter Mazzarri con cui ha già lavorato ai tempi del Napoli. Niente Torino per l'ex Psg, con i granata che però sono molto attivi sul mercato sia in entrata che in uscita. Tra i possibili arrivi c’è Federico Dimarco, esterno sinistro difensivo classe 1997 di proprietà dell'Inter ma nell'ultima stagione in prestito al Parma: affare che si può chiudere la prossima settimana in prestito con diritto di riscatto. Continuano intanto ad arrivare interessamenti per Kevin Bonifazi: oltre alla Spal, dove il difensore ha giocato nella passata stagione, c’è infatti anche il Parma. Possibile uscita anche quella di Lucas Boyé che ha ricevuto offerte da Grecia e Sudamerica.

Si lavora al rinnovo di Lyanco

Chi invece difficilmente lascerà il Torino è Lyanco: la società granata sta lavorando per il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio per il difensore brasiliano, rientrato a disposizione di Mazzarri dopo i sei mesi in prestito al Bologna. L'obiettivo è quello di blindare il talento classe 1997.