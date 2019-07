Il Napoli prosegue nella trattativa per Nicolas Pepé, attaccante classe 1995 del Lille e della nazionale della Costa d’Avorio. Sono arrivati segnali positivi dal club francese, perché c’è stata l’apertura ad ascoltare un’offerta che comprenda il cartellino di Adam Ounas e un corrispettivo economico, per una valutazione totale tra i 60 e i 65 milioni di euro. In questo modo, il Napoli potrebbe ridurre l’esborso e al tempo stesso realizzare una cessione, dando così un giocatore gradito a Carlo Ancelotti. L’ostacolo ad oggi è rappresentato dalla disponibilità di Pepé a vestire l’azzurro, visto che ci sono offerte dalla Premier League e dal Paris Saint-Germain; intanto la trattativa tra club procede.

Elmas in, Rog out

Sempre più vicino il passaggio di Marko Rog al Cagliari: le cifre dell’operazione sono di 2 milioni per il prestito oneroso, a cui se ne aggiungono 13 per l’obbligo di riscatto. Sono previsti anche dei bonus e una percentuale sull’eventuale futura rivendita del croato. Non appena il NAPOLI avrà definito questa cessione, verrà perfezionato l’arrivo di Elif Elmas dal Fenerbahce: il club turco riceverà 15-16 milioni di euro più bonus per il macedone. Nelle prossime ore il padre del giocatore sarà nella sede del club turco per risolvere alcune pendenze con la società, l’ultimo ostacolo prima del via libera al trasferimento.

Via Vinicius, il Napoli incassa

Intanto, il Napoli sta ultimando la cessione di Vinicius al Benfica. Gli azzurri l’avevano prelevato dalla seconda divisione portoghese per 3,5 milioni più uno di bonus, ora lo rivenderanno a 17 milioni. Vinicius da gennaio è stato in prestito al Monaco, ha lasciato il ritiro di Dimaro e tornerà in Portogallo.