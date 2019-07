Buon per Sarri, dunque. Che tra qualche ora, più precisamente il 21 luglio alle 13.30 italiane, come in uno scherzo estivo del destino sfiderà proprio il Tottenham di quell'allenatore che avrebbe potuto occupare la sua attuale panchina. Un motivo in più, forse, per far capire subito a tutti che la scelta della dirigenza bianconera non è stata affatto sbagliata e che quei gol di Salah e Origi nella serata del Wanda alla fine hanno fatto anche la fortuna della Juventus.