La Roma non molla Suso. Lo spagnolo è uno degli obiettivi dell’estate giallorossa, espressa richiesta del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Continua quindi il pressing sul giocatore, ma la trattativa con il Milan è tutt’altro che semplice. Le richieste della dirigenza rossonera - non è intenzionata a svenderlo - per il classe 1993 sono infatti alte: Suso è ritenuto un profilo molto importante e, per considerare una cessione, servirà un’offerta vicina ai 40 milioni di euro, ovvero la cifra della clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore.

Il Milan ci prova per Zaniolo: per la Roma non è cedibile

I contatti tra Roma e Milan per Suso, valutato come detto circa 40 milioni, hanno portato a un’evoluzione della trattativa, che potrebbe a questo punto coinvolgere altri giocatori. Uno di questi è Nicolò Zaniolo, che i rossoneri hanno chiesto proprio contestualmente ai discorsi su Suso: la Roma non considera però al momento cedibile il talento classe 1999. Porta chiusa, quindi, ma il Milan potrebbe provare a strappare un sì per altri profili giallorossi: uno di questi è Cengiz Under, che piace alla dirigenza milanista. Un’altra contropartita potrebbe essere Patrik Schick, che però per ora non convince e ha anche richieste dall’estero: lo seguono Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. No rossonero all'opzione N'Zonzi.