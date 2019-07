Quella dell'Inter contro il Manchester United è stata anche la partita delle chiacchierate di Antonio Conte. Non solo il saluto con Lukaku, obiettivo del mercato nerazzurro, ma anche il dialogo lungo e misterioso con Paul Pogba. Al termine della prima sconfitta stagionale dell'Inter, Conte si è soffermato a parlare anche con il suo ex centrocampista ai tempi della Juventus. Il francese, lanciato in Serie A proprio dall'allenatore pugliese nella stagione 2012-13 (dopo averlo soffiato dalle giovanili dello United, in un continuo e involontario intreccio di mercato), non ha mai nascosto la stima e l’affetto nei confronti dell’ex Chelsea. Un dialogo avvenuto in diretta TV o quasi, visto che i protagonisti hanno "scelto" di fermarsi proprio alle spalle di Stefan De Vrij durante l’intervista a fine partita. Un’immagine diventata subito virale, replicata poco dopo anche dietro Luke Shaw – il giocatore dello United intercettato dopo il successo dei Red Devils e alle spalle del quale è continuato il fitto scambio di idee. Cosa si saranno detti con quella mano sulla bocca a nascondere la lettura delle labbra? Detto che un saluto tra i due era piuttosto scontato, il pensiero (ed i rumors) va inevitabilmente al calciomercato, dato che Pogba interessa a Juve e Real Madrid. Conte in conferenza stampa non ha svelato il mistero, ma piuttosto lo ha alimentato con un pizzico d'ironia: "Ci siamo salutati, da poco è diventato papà. Provo grande affetto per questo ragazzo. Ho fatto una chiacchierata, ma resta molto segreta anche se potrei darvi qualche aiuto (indizio di mercato, ndr). Sto scherzando".