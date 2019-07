La trattativa per James Rodriguez al Napoli non è finita. O almeno è quello che pensa Carlo Ancelotti: intervistato da TV Luna, l’allenatore dei partenopei ha riaperto le voci sul passaggio del colombiano al Napoli. "Non mi risulta che sia dell'Atletico. Penso che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l'unica". Il tecnico non ha neanche fatto mistero che quello sia il ruolo in cui vogliono aggiungere un tassello ("Vogliamo migliorare la qualità dei giocatori che giocano tra le linee del centrocampo e della difesa avversaria") e che sia personalmente coinvolto nell’arrivo di James: "Sono molto legato a lui perché ha fatto molto bene con me. Lo stimo moltissimo e sicuramente con lui miglioriamo la squadra, ma ci sono anche altri profili che stiamo valutando con la società. L'ho voluto io al Bayern ma purtroppo sono andato via dopo 2 mesi. L'anno scorso ha avuto più difficoltà perché l'ambiente non è stato facile per lui. Non ha bisogno di rilanciarsi è un grande giocatore. Stiamo lavorando su quello, ma non solo".

Ancelotti: "Elmas molto interessante. Il secondo posto non basta più"

L’allenatore del Napoli ha anche ammesso che la trattativa per Elmas è vicina al concludersi positivamente ("Siamo molto vicini all'arrivo di Elmas e spero che si concluda in fretta. È un calciatore molto interessante, speriamo che arrivi qui a Dimaro"), ma soprattutto ha rilanciato le ambizioni in vista della prossima stagione: "La rosa è molto completa ed è migliorata. È arrivato Manolas. Capisco che tutti sono eccitati per il grande nome. Tra questi possiamo aggiungere anche Pepè. Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore, poi dipende da tanti fattori. Niente è impossibile. Il secondo posto non basta più, dobbiamo portare a casa qualcosa. A parlare di secondo posto mi viene la pelle d'oca".