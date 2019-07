Il saluto ai compagni prima della nuova sfida. Il Napoli ha preso Elif Elmas, è tutto fatto, manca soltanto l'ufficialità. Il centrocampista ha salutato il Fenerbahce immortalando tutto sul suo profilo Instagram. Toccata e fuga al centro sportivo prima dell'Italia. Mezz'ala, anche regista, classe '99 con 4 reti in 44 partite nell'ultima stagione. Il Napoli si assicura uno dei talenti principali in circolazione, nazionale macedone dal grande futuro. L'operazione si aggira intorno ai 16 milioni di euro più bonus, con la cessione di Rog al Cagliari (affare da 15 milioni) gli azzurri hanno il via libera per chiudere Elmas.

Chi è Elmas, jolly del centrocampo



La sua caratteristica principale è la duttilità. Può fare il regista, la mezz'ala e il trequartista, anche esterno offensivo. Dopo aver ceduto Rog e Diawara, gli azzurri hanno cercato un'alternativa ai vari Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. Elmas è molto stimato da Ancelotti, nell'ultima stagione ha segnato 4 reti in Turchia in 29 partite, è giovanissimo. Dopo un'ottima annata col Fenerbahce arriva il grande salto in Serie A.