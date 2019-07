La prima di Sarri inizia con un lungo colloquio a bordocampo. I protagonisti sono tre: Fabio Paratici, ds della Juve, il Pipita Higuain e a tratti anche Pavel Nedved, il vicepresidente bianconero. Con la squadra già negli spogliatoi, in attesa della partita contro il Tottenham in International Champions Cup al National Stadium di Kallang a Singapore, Higuain e Paratici hanno parlato a lungo, un dialogo fitto per capire il destino dell'attaccante. L'argentino è poi entrato nella ripresa, segnando il gol dell'1-1 con un destro nell'angolino.

In ballo il futuro di Higuain

Higuain segna il primo gol della stagione bianconera, ma resta ancora incerto il suo futuro. Su di lui c'è la Roma, interessata al Pipita come sostituto di Dzeko (l'Inter sta trattando l'acquisto con i giallorossi, che chiedono 20 milioni), c'è stata un'offerta del West Ham (la Juve ha chiesto almeno 40 milioni). Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida con il Tottenham, ha detto che "deciderà la società". Il dialogo tra il ds e l'attaccante servirà a chiarire la posizione del Pipita, che in occasione della tournée in Asia ha rinunciato anche alla sua storica maglia numero 9, prendendo la 21.

La 21 di Higuain non è in vendita negli store

Un'altra curiosità: negli store della Juve al momento non è disponibile la maglia col nuovo numero di Higuain. E così sarà, fanno sapere, fino a che non finirà il mercato e i numeri saranno definitivi. Per la cronaca non sono disponibili nemmeno le maglie di Luca Pellegrini e Demiral, mentre si possono regolarmente acquistare quelle degli altri nuovi acquisti come De Ligt, Ramsey, Rabiot e Buffon.