Il piano del Milan

I rossoneri hanno dunque individuato in Angel Correa dell’Atletico Madrid il profilo giusto da consegnare a Marco Giampaolo. L’argentino, che può giocare da esterno o da seconda punta, ha già dato l’ok al trasferimento e ha presentato le proprie richieste di ingaggio. L'Atletico, dal canto suo, chiede 55 milioni di euro e non è disposto a calare le pretese. Ecco perché i rossoneri hanno studiato un piano cessioni per avvicinarsi il più possibile alla cifra richiesta. Il primo a fare le valigie è stato Andrè Silva, che si trasferirà al Monaco. Il portoghese, nell'ultima stagione protagonista con la maglia del Siviglia, ha già lasciato il ritiro americano del Milan e ha salutato i compagni. Arrivato dal Porto nell'estate del 2017 per 38 milioni, André Silva si trasferirà nel Principato per circa 30 milioni di euro grazie al lavoro di intermediazione di Jorge Mendes. Insomma, un uleriore passo verso Correa è stato fatto.

La situazione Cutrone

Il prossimo attaccante che potrebbe lasciare il Milan è Patrick Cutrone. Su di lui c’è il Wolverhampton, altro club vicino a Jorge Mendes, che giocherà dunque un ruolo importante nella trattativa. La punta classe 1998 non è considerata incedibile dai rossoneri, tanto che si era già mossa la Fiorentina di Montella, colui che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di ricavare dalla sua eventuale cessione almeno 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe arrivare proprio dal club di Premier Laegue. In quel caso ci sarebbero tutti presupposti per provare l'affondo per Correa. Cutrone, nell'ultima stagione, ha totalizzato nove gol in 43 presenze.