Mentre l’Inter è impegnata a Nanchino per la sfida di International Champions Cup contro la Juventus, Mauro Icardi si tiene in forma. Sui propri profili social infatti, durante la partita, l’attaccante argentino ha postato diversi video che lo ritraggono in allenamento. Si vede il giocatore svolgere in palestra due esercizi di potenziamento (uno col pallone e uno senza) e poi fare corsa sul tappeto, il tutto in compagnia di un preparatore atletico.

Icardi sul mercato

Icardi non ha seguito la squadra nella tournée asiatica, non rientrando più nel progetto tecnico dei nerazzurri, che stanno lavorando alla sua cessione. In tal senso, Juventus e Napoli seguono interessate gli sviluppi della vicenda, con i bianconeri che hanno la preferenza del giocatore come eventuale destinazione.