L’Inter non ha perso di vista Romelu Lukaku, anzi. La dirigenza nerazzurra continua a lavorare alla ricerca di un’offerta che possa soddisfare le importanti richieste del Manchester United per l’attaccante belga. Ad ogni modo, il giocatore salterà anche la prossima amichevole con il Tottenham in International Champions Cup. "Non è in forma. Negli ultimi giorni ha fatto alcuni lavori col fisioterapista, dubito che ce la farà. Si è infortunato durante un allenamento ma non è niente di grave, anche perché se fosse stato un problema peggiore lo avremmo fatto tornare a casa" ha spiegato Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils, in conferenza stampa.

Fiducia nel gruppo

Solskjaer ha anche tracciato un bilancio di questa tournée asiatica, esprimendo un parere molto positivo. "Credo in questi giocatori. Abbiamo giocato bene e ottenuto alcuni buoni risultati in questo precampionato, ma cerchiamo anche di trovare il modo di giocare che vogliamo. È come un nuovo inizio: al momento stiamo gettando le fondamenta sia fisiche che mentali. Questa tournée è stata ottima per fare squadra per il momento" ha concluso l’allenatore.