Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere ancora in Italia, seppur lontano dall'Inter. Non solo l'interesse della Sampdoria dove a sponsorizzarlo c'è il suo ex allenatore Esuebio Di Francesco, il centrocampista belga – fuori dal progetto Inter e messo sul mercato dai nerazzurri – sta spingendo per far ritorno a Cagliari, società dove ha giocato dal 2010 al gennaio 2014 prima di trasferirsi alla Roma. Tra tutte le possibili destinazioni, dunque, Nainggolan ha espresso il chiaro desiderio di tornare a indossare la maglia rossoblù: una decisione, dovuta anche a motivazione personali e di questo ha parlato nelle ultime ore col suo agente Beltrami. Toccherà adesso a Inter e Cagliari – che durante questa sessione di mercato hanno già concluso l'operazione che ha portato Barella in nerazzurro – provare a raggiungere l'intesa su formula dell'operazione e costi.

Di Francesco lo vuole alla Samp

Nainggolan ha dato priorità al Cagliari, ma su di lui c’è anche il forte interesse della Sampdoria. Quella del belga infatti è una richiesta precisa di Eusebio Di Francesco che lo rivorrebbe con sé dopo l'esperienza vissuta insieme alla Roma. Operazione al momento quasi impossibile, per cifre (ingaggio molto alto) e termini, ma il nuovo allenatore blucerchiato è in pressing con i suoi dirigenti; Di Francesco che inoltre ha già chiamato personalmente proprio Nainggolan. L'inserimento del Cagliari, però, potrebbe tagliar fuori i blucerchiati, visto che proprio Nainggolan spinge per far ritorno in Sardegna. Situazione, comunque, che sarà più chiara dopo il rientro dell'Inter dalla tournée americana.