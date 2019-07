Un nuovo colpo di scena intorno al futuro di James Rodriguez, talento colombiano rientrato al Real Madrid dopo l’avventura al Bayern Monaco. Secondo le informazioni in possesso del Chiringuito, i Blancos avrebbero deciso di non privarsi più del calciatore, trattato a lungo da Napoli e Atletico Madrid. Una svolta improvvisa quella del club spagnolo, dettata anche – sempre secondo quando riporta El Chiringuito – dalla necessità di non rimanere troppo scoperti nel reparto offensivo dopo il grave infortunio subito da Marco Asensio, che con ogni probabilità salterà quasi tutta la prossima stagione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Una notizia che – se confermata – costringerà il Napoli a cambiare i piani di mercato, visto che quello di James Rodriguez era una delle priorità richieste espressamente da Carlo Ancelotti, che ha già allenato in passato il colombiano.