Sfumato Pépé, in attesa di essere ufficializzato all'Arsenal (operazione da 80 milioni e contratto quinquennale per l'attaccante), il cerchio si stringe per quanto riguarda il mercato del Napoli. Per gli azzurri è tornato in auge il nome di Lozano, eliminato con il suo Psv dai preliminari di Champions, e di Icardi, ormai quasi fuori dall'orbita Juve, ma l'obiettivo principale resta al momento James Rodriguez. Il colombiano, rientrato dal prestito al Bayern, è tornato da pochi giorni ad allenarsi con il Real Madrid, ma non è stato convocato da Zidane per l'Audi Cup. La sua situazione, dunque, resta da definire. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, i giochi sono cambiati negli ultimi giorni. Il grave infortunio di Asensio, infatti, e il pesante ko rimediato nel derby amichevole contro l'Atletico (7-3) sembrano aver convinto il presidente Florentino Perez a tenere il giocatore classe '91.

Zidane: "Se vuole restare o andare via? Non ne ho idea"

Non sembra essere ancora sulla stessa lunghezza d'onda, invece, Zinedine Zidane. "Non so quello che succederà, penso soltanto alle partite che abbiamo da fare e agli allenamenti - ha detto l'allenatore francese dopo la sconfitta di misura rimediata contro il Tottenham - Se l'intenzione è restare o andare via? Non ne ho idea, continuo a ripetere la stessa cosa. Devo solo pensare a lavorare con i giocatori che ho a disposizione in questo momento, niente di più".