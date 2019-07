Correa-Milan, alla finestra anche Tottenham e Valencia

In Spagna dal 2015, Correa ha chiuso la scorsa stagione con 5 reti e 4 assist in 49 presenze tra Liga e coppe. Per privarsi dell'attaccante esterno classe 1995, che con la maglia dell'Argentina ha messo insieme 12 partite e 2 reti, l'Atletico Madrid non vuole però accettare offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Il Milan, che sta per investire 11 milioni per acquistare il cartellino del difensore brasiliano del Flamengo Duarte, non vuole invece spenderne più di 45 per mettere il giocatore argentino a disposizione di Marco Giampaolo. Il club rossonero negli scorsi giorni era stato molto vicino a Correa, ma i consistenti bonus richiesti dal club spagnolo hanno rappresentato un freno all'arrivo del 24enne, seguito anche da Tottenham e Valencia. Starà agli agenti del giocatore e ai due club cercare di capire come definire la situazione.