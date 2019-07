Patrick Cutrone lascia l'Italia, e inizia la sua nuova esperienza in Inghilterra. L'ormai ex attaccante del Milan giocherà nel Wolverhampton, che lo ha acquistato dal club rossonero per circa 18 milioni di euro più bonus. In partenza da Malpensa per raggiungere la sua futura squadra, Cutrone ha risposto alle domande dei giornalisti e non ha nascosto un po' di delusione: "Se ci sono rimasto male? Lo avete visto, non ho niente da dire. Ma ora sto bene, pronto per la nuova avventura e sempre carico". L'attaccante classe 1998 ha poi rivolto un pensiero ai tifosi del Milan: "Leggere così tanti messaggi di affetto mi ha fatto piacere, significa che ho lasciato qualcosa di positivo. Auguro il meglio ai tifosi rossoneri, gli voglio un sacco bene. Fa effetto non essere più un giocatore del Milan, ma è la vita. Farò del mio meglio ovunque andrò".