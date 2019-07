Continua il pressing dell’Inter per arrivare a Edin Dzeko. Per questo, la dirigenza nerazzurra sta preparando una nuova offerta da sottoporre alla Roma per convincere i giallorossi a cedere il giocatore. La prima proposta era stata di 12 milioni di euro, ritenuta insufficiente rispetto ai 20 richiesti. Il prossimo passo dell’Inter sarà quella di offrire una cifra che sia una via di mezzo tra i due estremi, per far capire ai giallorossi la reale intenzione di arrivare al bosniaco ma che difficilmente riuscirà a convincere la Roma a cedere l’attaccante. Anche perché Paulo Fonseca è rimasto molto soddisfatto del lavoro svolto dal bosniaco durante la preparazione estiva e considerate anche le difficoltà per arrivare a Higuain (che ha sempre ribadito di voler giocare solo con la maglia bianconera in Italia) lo tratterrebbe molto volentieri. Tanto da chiedere alla società di proporgli un rinnovo di contratto (andrà in scadenza nel 2020) che, però, ìanche se dovesse restare, al momento difficilmente Dzeko firmerebbe.