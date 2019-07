Arriva alla chiusura l'operazione che porterà Moise Kean dalla Juventus all'Everton. Le parti hanno definito il trasferimento dell'attaccante classe 2000, a segno 6 volte in 13 partite nello scorso campionato. Kean volerà in Inghilterra forse già nella giornata di mercoledì 31 luglio per svolgere le visite mediche con il club inglese e alla Juventus andrà una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro, bonus inclusi. La certezza riguarda invece l'ingaggio di Kean, che in Premier League percepirà tre milioni di euro a stagione. Il nodo sul quale le due società si erano confrontate negli scorsi giorni aveva riguardato il diritto di recompra. I bianconeri sarebbero riusciti a ottenere la clausola che gli permetterebbe il riacquisto del centravanti per una cifra prefissata e l'Everton avrebbe garantito il suo impegno a dare una priorità alla Juve in caso di futura rivendita.