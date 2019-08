Nainggolan e il Cagliari, andata e possibile ritorno. Anche dopo cinque anni. Il belga lascia l'Inter e potrebbe infatti tornare in Sardegna. Nel 2014 l'ultima partita prima di andare alla Roma, ma nonostante la distanza non ha mai dimenticato Cagliari, dove ha esordito in A nel 2010. 137 gare e 7 reti in 5 anni, da gennaio 2010 al 2014. Radja Nainggolan - fuori dai piani dell'Inter per il prossimo anno - ha scelto il Cagliari per ripartire, declinando la proposta della Fiorentina. Il presidente Giulini e al lavoro con il club nerazzurro per raggiungere l'intesa totale. Nainggolan ha espresso la sua volontà di tornare a Cagliari anche per motivi familiari, nonostante l'Inter avesse raggiunto anche un accordo con la Viola, nella giornata di mercoledì. In un incontro tra il suo Alessandro Beltrami e Daniele Pradé il belga aveva dato la sua disponibilità alla Fiorentina, ma adesso ha preferito dare priorità ai rossoblù.