Liverpool-City, polemica sul mercato prima del Community Shield

Domenica Liverpool e Manchester City si affronteranno nel Community Shield, ma gli animi tra le due rivali si sono scaldati sul tema del mercato. Jurgen Klopp, infatti, ha parlato in questi termini del mercato dei Reds ancora fermo: "Non siamo in un mondo di fantasia in cui possiamo fare ciò che vogliamo. Ci sono 4 squadre che possono farlo: Real, Barcellona, City e Psg ma non è una critica”. I Citizens però hanno preso male le parole del tedesco, rispondendo a tono tramite il loro dirigente Omar Berrada: "Tutti i top club investono quanto ritengono necessario investire. E dire che noi, il PSG, il Real e il Barcellona spendiamo 200 milioni di sterline ogni anno non è corretto. Noi non guardiamo a quello che fanno gli altri"