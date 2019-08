Non solo Lukaku-Dybala. La Juventus, volata in Inghilterra per sedersi al tavolo della maxi trattativa dell'estate, quella che dovrebbe portare per l'appunto il belga in bianconero e l'argentino a Manchester, riapre anche un altro importante fronte di mercato. Sempre per un grande scambio, anche se meno oneroso, e sempre con una squadra di Manchester, ma in questo caso il City. I soggetti interessati odue terzini destri, Cancelo e Danilo, il primo fortemente richiesto da Guardiola, il secondo inserito nella trattativa come contropartita dal direttore sportivo bianconero. Che, dunque, sembra essersi convinto sull'opportunità di uno scambio, tipologia di soluzione che a inizio mercato Paratici aveva inizialmente scartato.

Paratici, torna di moda l'idea Danilo



Nelle ultime ore c'è stata dunque la svolta, con Paratici e la dirigenza bianconera che stanno ragionando sulla contropartita tecnica Danilo in caso di cessione di Cancelo. Lo stesso Chief Football Officer della Juve aveva cercato il brasiliano ai tempi del Real Madrid, poi però non si approfondì la trattativa. Per Danilo, che l'Inter aveva in tasca prima dell'arrivo di Conte, il futuro potrebbe comunque essere in Serie A. E con Paratici costantemente al lavoro per lo scambio Dybala-Lukaku, l'asse Torino-Manchester rimane caldissimo. Anche sul lato City.