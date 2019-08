Giornate decisive per il futuro di Paulo Dybala. Prosegue senza soste la trattativa tra Juventus e Manchester United per lo scambio tra l’attaccante argentino e Romelu Lukaku: le parti continuano a lavorare a oltranza, ma un ruolo fondamentale è rappresentato proprio dall’attaccante argentino. Le due società, infatti, non hanno ancora trovato un’intesa definitiva, ma le distanze si sono notevolmente assottigliate e l’accordo è stato quasi raggiunto sulla base di uno scambio praticamente alla pari. Il ds bianconero Fabio Paratici è ancora a Londra per limare gli ultimi dettagli con lo United e per parlare con i rappresentanti dei due giocatori. Con Lukaku disposto di buon grado ad accettare la destinazione bianconera, la palla passa dunque a Dybala, il quale si deve ancora convincere: tutto – o quasi – ora dipende da lui.



Le richieste di Dybala



L’attaccante classe ’93 ha deciso di rientrare in anticipo in Italia dall’Argentina rispetto a quanto preventivato. Dybala è atterrato a Torino nella mattinata di giovedì 1 agosto e per la prima volta parlerà con il nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri: si tratterà di una conversazione utile all’ex Palermo per capire quali sono le reali intenzioni dell’allenatore circa un suo utilizzo e anche per valutare una volta di più le mosse della società del presidente Agnelli circa il suo futuro. In ogni caso, con la trattativa che prosegue, per accettare il Manchester United Dybala chiede garanzie e pretende un sostanzioso aumento dell’ingaggio: per convincersi l’attaccante argentino vuole 10 milioni di euro netti a stagione.