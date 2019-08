Visite, firma e ufficialità: Rafael Leão è un nuovo giocatore del Milan, arriva dal Lille per circa 30 milioni più bonus, l'hanno annunciato i rossoneri con un comunicato ufficiale. Dalla Ligue 1 alla Serie A per il francese, classe '99, reduce dagli 8 gol segnati l'anno scorso. È il quinto acquisto dei rossoneri dopo Krunic, Bennacer, Giampaolo e Duarte.

Il saluto di Leão al Lille

Attraverso un posto sul proprio profilo Instagram, Leao ha salutato i suoi compagni e i suoi tifosi del Lille, la squadra in cui è esploso dopo le giovanili dello Sporting Lisbona: "È con grande tristezza che dico addio a questo grande club che mi ha accolto a braccia aperte mentre ero in una situazione difficile. Mi avete dato l'opportunità di dimostrare le mie qualità, vi tifero ovunque, il Lille sarà sempre nel mio cuore. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato, spero che il Lille possa sorprendere il mondo con questo ritorno in Champions, come abbiamo fatto la scorsa stagione. Grazie, ma non abbastanza".