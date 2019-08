Giovedì 1 agosto è atterrato all’aeroporto di Caselle, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino. Paulo Dybala è rientrato prima dalle vacanze, ma nessun allenamento previsto per ora in questi giorni. Su di lui c’è il Manchester United. Non è stata però ancora trovata l’intesa tra il giocatore e i Red Devils, che oggi continueranno a trattare. La Juventus ha accelerato per portare a termine lo scambio con Romelu Lukaku: il ds bianconero Paratici è a Londra per cercare di limare le divergenze con lo United e i rappresentanti di Dybala. Tra i due club c’è un accordo di massima, ma la trattativa va perfezionata in ogni dettaglio. Lo scambio ora è in mano a Dybala, perché se l’argentino accetterà allora l’operazione andrà con molta probabilità in porto. Lo scoglio da aggirare è l’ingaggio richiesto dal calciatore bianconero: 10 milioni di euro netti a stagione per vestire la maglia degli inglesi.

Dybala rientra prima dalle vacanze ma non si allena

L’attaccante argentino intanto non si allenerà prima del 5 agosto, perché questa era la data prevista originariamente per il suo rientro. Poi la trattativa avviata ha fatto anticipare i programmi, portando Dybala a Torino prima del previsto per essere vicino geograficamente ai luoghi della trattativa. Anche per parlare con Sarri, per tastare le sensazioni e capire se è ancora al centro del progetto della Juventus. Intanto la trattativa con il Manchester United procede, con Dybala rientrato prima a Torino in attesa di conoscere il suo futuro, un indizio che conferma lo stato avanzato dell’operazione.