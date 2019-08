Due uomini in attesa di un (possibile) trasferimento. Paulo Dybala a Romelu Lukaku sono i grandi protagonisti di questi giorni di mercato, con Juventus e Manchester United che stanno lavorando a uno scambio tra i due attaccanti. Trattativa quasi definita tra i club (c’è un accordo di massima, che dovrà successivamente essere perfezionato), con Dybala ago della bilancia dell’affare: se la Joya accetterà il trasferimento ai Red Devils, l’operazione potrebbe chiudersi anche in tempi rapidi. Al momento, però, Dybala – rientrato a Torino nella mattinata di giovedì dopo la fine delle vacanze – è in attesa dell’incontro con Maurizio Sarri per capire la sua centralità nel progetto bianconero, mentre Romelu Lukaku ha prima posato per le classiche foto di rito con il Manchester United durante il media day del club inglese e successivamente ha riso e scherzato con Alexis Sanchez prima dell’inizio dell’allenamento. Doppio segnale di come la trattiva tra i due club, nonostante il lavoro senza sosta delle due società, non sia ancora alle battute finali. Ma con il mercato sullo sfondo che corre veloce e che presto cambiare i destini dei due giocatori....