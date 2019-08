Domani l’inizio ufficiale della stagione del Psg nella Supercoppa di Francia contro il Rennes, che si giocherà a Shenzhen in Cina. A tenere banco nella squadra parigina è però la questione Neymar, separato in casa ormai. A dire la sua nella conferenza stampa di presentazione della gara è stato Kylian Mbappé: “Tutti conoscono la sua situazione. Si è sempre allenato con intensità. Spero possa rimanere con noi. Lui sa quello che penso io, gli ho parlato con onestà e rispetto”. Il Paris Saint Germain ha posto come data limite per il trasferimento il 10 agosto, quando inizierà la Ligue1. Il club francese vuole fare chiarezza sul futuro di Neymar entro quella data, altrimenti il giocatore rimarrebbe un’altra stagione a Parigi. Il calciatore brasiliano già da maggio aveva espresso la sua volontà alla società, ma fino ad ora il Barcellona non ha ancora fatto un’offerta ufficiale in grado di soddisfare il Psg.

“Aspettiamo Neymar per la prima partita di campionato”

Anche l'allenatore Tuchel ha dovuto rispondere alle domande sul futuro di Neymar e sulle sue condizioni: “Sta bene, ha fatto molto bene con la squadra e si è allenato con molta qualità. È normale. Ama il calcio e quando è in campo gioca al meglio delle sue possibilità. È con noi e lo stiamo aspettando per la prima partita di campionato”. Assenza importante per Tuchel visto anche l’inizio in ritardo della preparazione di Cavani e gli altri sudamericani.