Sogni d'agosto in casa Samp. L'ultimo nome è quello di Hatem Ben Arfa, classe '87 francese reduce dall'ultima stagione con il Rennes, dove ha vinto la Coppa di Francia. Questione di esterni: è lui l'ultima idea della dirigenza blucerchiata. Di Francesco vuole un altro giocatore offensivo, al momento sta provando Gabbiadini come esterno di fascia.

I titolari sono Quagliarella e Caprari (Bonazzoli e Maroni le riserve). Ne serve un altro. L'ultima suggestione porta proprio a Ben Arfa, 30 presenze e 7 gol nell'ultimo anno. Dopo un paio di stagioni negative nel Psg (per un anno non ha mai giocato, era fuori rosa), il francese si è rimesso in gioco nel Rennes, dove è riuscito a vincere un trofeo.

Ben Arfa, genio e sregolatezza

È cresciuto nel Lione, è esploso nel Marsiglia, ha giochicchiato in Inghilterra. La storia di Ben Arfa è iniziata da 'stellina' ed è continuata come promessa mancata, soprattutto a causa del suo carattere un po' sopra le righe. Litigò con Blanc ai tempi della Nazionale: l'ex difensore vietò l'uso dei telefoni durante le riunioni e lui lo ignorò, rispondendo proprio durante il discorso del ct. Il presidente del Lione Aulas lo paragonò a Cristiano Ronaldo e infine lo scaricò perché "indisciplinato". Nel 2004, poi, vinse l'Europeo U17 con la Francia di Nasri e Benzema, che ne parlò così: "Tecnicamente è come Messi, poi si è perso". Ai tempi dell'OM si rifiutò di entrare in campo e Deschamps pretese la sua cessione al Newcastle. Nonostante tutto ha vinto 16 trofei, alcuni da protagonista e altri da comprimario. Oggi, dopo aver messo la testa a posto, potrebbe arrivare in Serie A. La Samp lo vuole.