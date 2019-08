Continuano le grandi manovre rossoblù, con il Genoa davvero scatenato sul mercato. Dopo aver definito con l'Ajax per l'acquisto di Lasse Schone, centrocampista danese classe 1986 che firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione, la società del presidente Preziosi ha chiuso anche per l’arrivo di Riccardo Saponara. Il talento classe 1991, rientrato alla Fiorentina dopo aver trascorso l'ultima stagione con la maglia della Sampdoria, si trasferirà al Genoa in prestito con diritto di riscatto. Un altro acquisto importante dunque per i rossoblù, che inseriscono nel gruppo a disposizione di Aurelio Andreazzoli un profilo esperto e capace di alzare il livello qualitativo della rosa. Senza dimenticare l'ormai imminente arrivo di Kevin Andrés Agudelo, centrocampista offensivo classe 1998 dell'Atletico Huila che a breve sarà in Italia per sostenere le visite mediche.

Dalla Samp al Genoa: futuro in rossoblù per Saponara

22 presenze, 2 gol e quattro assist in campionato e altre due presenze in Coppa Italia (1 assist): sono questi i numeri di Riccardo Saponara nella scorsa annata, quella vissuta a Genova sponda Sampdoria. Il club blucerchiato, nonostante le buone prestazioni, ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto presente sul contratto: Saponara è così rientrato alla Fiorentina, che adesso lo ha ceduto al Genoa. Pronto a iniziare presto la sua nuova avventura alla corte di Andreazzoli.