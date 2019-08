La sua carriera ripartirà da Cagliari, squadra e città dove ha trascorso alcuni degli anni più belli della sua vita, calcistica e non solo. Radja Nainggolan ha voluto fortemente i rossoblù nonostante l'interesse di diversi club, Fiorentina su tutti, e il motivo lo spiega lui stesso intercettato a Milano dai microfoni di Sky Sport: "Ho fatto una scelta, un pochino forzata, ma alla fine ho scelto questo. Cercherò di fare bene lì. Ho altre priorità in questo momento: era facile scegliere", ha affermato Radja Nainggolan. Il Ninja è poi tornato sul suo addio all'Inter: "Adesso mi rimetterò in gioco e cercherò di dimostrare che hanno sbagliato", ha concluso. Dopo aver ricevuto il via libero definitivo dalla proprietà interista per il trasferimento in prestito in Cagliari, Nainggolan (che ha scelto la Sardegna anche per motivi familiari) sabato sosterrà il suo primo allenamento ad Assemini. Lunedì invece si sottoporrà alla visite mediche sempre a Cagliari. Poi la firma sul contratto e l'ufficialità del suo ritorno in rossoblù.