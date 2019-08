Dennis Praet lascia la Sampdoria. E l'Italia, tre anni dopo il suo arrivo dall'Anderlecht. Il centrocampista belga si prepara ad approdare in Inghilterra, destinazione Leicester. Il club inglese ha chiuso l'affare a titolo definitovo intorno ai 21 milioni di euro. Proprio in questi minuti è in corso il consueto scambio di documenti, poi il giocatore si unirà ai suoi nuovi compagni. Un affare last-minute per il Leicester, dal momento che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto. In Serie A per Praet 98 partite disputate, in quest'ultima stagione 37 presenze e 2 gol segnati. Per il classe 1994 una nuova sfida quindi, che inizierà prestissimo. La squadra di Brendan Rodgers esordirà in campionato domenica 11 agosto in casa contro il Wolverhampton. Praet vuole esserci, adesso è davvero tutto fatto.