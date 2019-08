Inter

Lukaku, c'è l'ufficialità

Ora è ufficiale: Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell'Inter. Il belga in mattinata ha svolto le visite mediche all'Humanitas di Rozzano, poi ha raggiunto il Coni per l'idoneità sportiva e ha firmato il contratto. Le sue prime parole in maglia nerazzurra: "Inter is not for everyone", prima di raggiungere Appiano. Grande entusiasmo dei tifosi, tanti come ieri dopo lo sbarco a Malpensa. L'Inter ha chiuso l'affare più costoso della sua storia: per l'attaccante voluto da Conte 65 milioni più 10 di bonus. INTER: IL LUKAKU-DAY LIVE