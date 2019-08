Scene di entusiasmo vero. Cagliari è pazza di gioia, perché dopo il colpo Nainggolan è arrivato in città anche Nahtian Nandez. La trattativa per mettere le mani sull'ormai ex centrocampista del Boca Juniors è stata lunga ed estenuante, ma alla fine eccolo in Italia. L'aeroporto di Elmas è stato nuovamente preso d'assedio dai tifosi rossoblu, proprio come era successo quattro giorni prima in occasione del ritorno del belga. Cori, applausi e tante foto per il "guerriero", che ha avuto modo di assaggiare fin da subito il calore della Sardegna. Nella giornata di giovedì il classe. Nella giornata di giovedì Nandez sosterrà le consuete visite mediche, poi la firma e l'annuncio ufficiale. 18 milioni di euro il costo dell'operazione più onerosa della storia del club. Con gli arrivi di Rog, Nainggolan e Nandez il Cagliari ha rifatto il "look" al centrocampo e puntare a qualcosa di più della salvezza per i tifosi rossoblù non è più un sogno di una notte di mezza estate.