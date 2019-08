C'è stato un incontro tra Silvano Martina, agente per l'Italia di Edin Dzeko, e Gianluca Petrachi, ds della Roma. Sappiamo che negli ultimi giorni Martina è stato rassicurato dall'Inter sulla voglia di continuare a puntare su Dzeko. La posizione del bosniaco non è cambiata: sta spingendo per andare all'Inter. A 33 anni, per lui è l'occasione per andare a lottare per vincere, e gode della stima di Conte. Ma la Roma non ha mai cambiato la valutazione del suo attaccante, di 20 milioni, e non vorrebbe lasciarlo andare anche perché poi dovrebbe trovare un sostituto.