Il Parma è alla ricerca di un terzino sinistro. Per questo motivo Daniele Faggiano si è recato in giornata a Casa Milan, laddove ha parlato con Paolo Maldini. Tema dell'incontro il rinforzo da regalare a D'Aversa appunto e il nome giusto potrebbe essere uno fra Diego Laxalt e Ivan Strinic. La prima scelta sembra essere il laterale uruguaiano, da diverso tempo in uscita dai rossoneri: "E' contento, ma come tutti vorrebbe giocare di più", ha spiegato qualche giorno fa il suo agente. Per il classe 1993, nell'ultimo campionato, solo 20 presenze, di cui appena sei dal primo minuto. Arrivato la scorsa estate dal Genoa, Laxalt non è riuscito a trovare lo spazio che cercava. Chieste solo informazioni, invece, per quanto riguarda Strinic. Nessuna presenza nell'annata passata per lui. L'esterno croato, che ha compiuto 32 anni da poche settimane, ha dovuto fare i conti con l'ipertrofia del muscolo cardiaco che gli era stata diagnosticata nell'agosto del 2018. Poi il tentativo di raggiungere la condizione giusta per giocare e infine i problemi alla caviglia. La sua ultima partita risale al Mondiale disputato in Russia con la Nazionale (15 luglio 2018, la finale persa contro la Francia).