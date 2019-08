Mauro Icardi fuori dal progetto tecnico della nuova Inter, Mauro Icardi "scippato" della maglia numero 9 (finita sulle spalle del neo acquisto Lukaku) come lo era stato lo scorso inverno della fascia da capitano. L’attaccante argentino non ha ancora deciso il suo futuro, ma intanto un vecchio compagno in nerazzurro lo invita alla Roma: si tratta di Juan Jesus, che su Instagram ha commentato l’ultima foto postata da Maurito. Un’immagine curiosa, con Maurito in posa con il basco in testa. Ancora più curioso il commento del difensore giallorosso: "Ti aspetto", con tanto di cuoricini. Icardi lo ascolterà?

Le ultime dal mercato

Mauro Icardi sarebbe per la Roma il sostituto ideale di Edin Dzeko (destinato a fare il passo inverso e vestirsi di nerazzurro). Ma l’argentino, almeno per il momento, non sembra aprire al club di Pallotta, bloccando di fatto l'idea di scambio tra le due società. Sullo sfondo c’è sempre la Juve e un altro scambio, quello con Paulo Dybala. Un affare che potrebbe tornare di moda, dopo il "no" della Joya alla Premier League. Di certo è improbabile che Icardi possa restare fuori rosa per due anni. Il suo futuro è lontano da Milano, bisogna soltanto capire quale sarà la destinazione.