La Sampdoria ha trovato il sostituto di Dennis Praet, che ha accettato la sfida Leicester in Premier. Il suo erede sarà Mehdi Leris, centrocampista classe 1998 che arriva dal Chievo. Dopo giorni di trattative e l'accelerata delle ultime ore, è arrivata la fumata bianca. Il francese si trasferirà in blucerchiato per circa 2,5 milioni di euro più bonus. Nella mattinata di lunedì svolgerà le consuete visite mediche, alle quali seguiranno la firma del contratto e il primo allenamento con Di Francesco. Per Leris, nella scorsa stagione, 24 presenze e un gol.

Talento di provincia

Leris per caratteristiche si sposa benissimo con il 4-3-3 di Di Francesco. Giocatore molto duttile, è dotato di ottima tecnica oltre che di grande corsa. Il classe 1998 nasce come mediano, ma può giocare in molti ruoli anche in zona offensiva, dal trequartista alla seconda punta ma anche esterno d'attacco. E' stato utilizzato perfino come terzino, ala e mezzala. Molto bravo a non farsi trovare fuori posizione o in ritardo, Leris ha nel dna anche il pressing sulla manovra avversaria. Ronaldinho e Zidane i suoi idoli. Di origini franco-algerine come quest'ultimo (madre algerina e padre spagnolo), Leris è nato a Mont de Marsan, piccolo sobborgo a Est della Francia. Ha giocato anche nella Juventus durante la stagione 2016-2017, ma i bianconeri non lo hanno mai riscattato. Adesso spera di conquistare la Sampdoria.