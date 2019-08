Viola attivissimi sul mercato. La società del presidente Commisso continua a lavorare per regalare nuovi rinforzi a Vincenzo Montella e l'ultima idea porta in casa Inter: la Fiorentina infatti ha chiesto ai nerazzurri Dalbert, esterno sinistro classe 1993. Nell’operazione potrebbe rientrare Cristiano Biraghi, giocatore che piace molto all'Inter: i nerazzurri vorrebbero portare a termine l'operazione impostando un scambio tra i due giocatori, ma al momento la mancata apertura di Dalbert al trasferimento in maglia viola non permette all'affare di decollare. Biraghi (esterno sinistro classe 1992) che è trattato anche dall'Atalanta: la società bergamasca lavora parallelamente anche alla possibilità di portare in maglia nerazzurra Diego Laxalt, esterno che Gasperini conosce molto bene (lo ha allenato al Genoa). Il Milan però non è intenzionato a privarsi del giocatore in prestito.