"Senza di lui non sarà lo stesso". Ha le idee chiare Kylian Mbappé sul futuro del Psg senza Neymar. L’attaccante francese, nonostante la vittoria al debutto in Ligue1 per 3 a 0 sul Nimes, non è convinto che la squadra di Tuchel possa ambire agli stessi obiettivi: "Cercheremo di essere all’altezza, ma non dobbiamo prenderci in giro, cercheremo di fare il massimo per i nostri tifosi". Prima della Supercoppa francese invece si era espresso così sulla possibile partenza del brasiliano: "Voglio che rimanga, gli ho parlato e gli ho detto cosa penso della situazione". Mbappé aveva anche lasciato con il fiato sospeso i tifosi parigini per un problema avuto durante la partita contro il Nimes: "Avevo i crampi, ma va tutto bene. Non sarà niente di grave, sono incidenti che succedono ad inizio stagione. La squadra sta crescendo, stiamo bene e abbiamo fatto una buona preparazione per raggiungere al più presto la miglior condizione".

Verratti: "Neymar? Spero rimanga"

Sulla questione è intervenuto anche Marco Verratti, che al termine della partita di Ligue1 si è espresso così sul caso Neymar: "I tifosi pagano il biglietto e fanno quello che vogliono. Per noi non cambia nulla, finché è un giocatore del Psg siamo felici di averlo. Non serve fare nomi di altri giocatori, Neymar è un calciatore incredibile, uno dei due o tre migliori al mondo, ai livelli di Messi o Cristiano Ronaldo. Ha avuto negli ultimi due anni qualche infortunio, ma quando ha giocato ha dimostrato di essere di un altro livello. Vedremo quello che succederà".