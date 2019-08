Un debutto positivo quello del Psg nella nuova Ligue1. Tre a zero al Nimes con i gol di Cavani, Mbappé e Di Maria. Il grande escluso è però Neymar, non convocato e ormai lontano da Parigi. Non si arrende Tuchel che vorrebbe il brasiliano ancora al centro del progetto del Psg: "Non ho notizie sul suo futuro, potrebbe anche rimanere. Ma per essere realistici dobbiamo considerare l’idea di perderlo e dobbiamo abituarci a giocare senza di lui in campo. Servono delle alternative anche se è impossibile trovare un altro giocatore con le sue qualità. Neymar è decisivo per noi, se dovessimo perderlo non dormirei, ma non avere notizie è già questo una buona notizia" ha detto l'allenatore tedesco in un'intervista rilasciata a Canal Plus France.

"È una scelta personale e una questione tra lui e il club"

"È una situazione difficile non sapere cosa accadrà in futuro. Noi lo vogliamo in squadra. Provo a convincerlo a restare, ma è una scelta personale e una questione tra lui e il club". Sui rapporti con Leonardo invece: "Abbiamo un rapporto professionale, non posso dire che il mio posto è sicuro al 100%, ma penso che stia andando tutto per il verso giusto".