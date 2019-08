Intreccio Valencia-Madrid-Monaco-Milano in queste ore di calciomercato. E da questo asse passerà il futuro di Angel Correa, obiettivo di mercato del Milan. Agustin Jimenez, l'agente del calciatore argentino, nel frattempo partirà nella notte per arrivare in Italia, dove si incontrerà nuovamente con i rossoneri. Il classe 1995 ha ribadito chiaramente il desiderio di trasferirsi in Serie A, rifiutando almeno per ora la corte del Monaco. Il Milan, però, deve prima chiudere la cessione di un big. I possibili nomi in uscita sono quelli di Suso (la cui trattativa con il Siviglia è saltata, così come è ferma quella con la Fiorentina), Kessiè e Donnarumma. In queste ore, però, non ci sono offerte e l'Atletico Madrid si trova costretto ad aspettare, avendo bloccato intanto Rodrigo del Valencia (il giocatore è già in città, ma non può allenarsi). Ecco qui dunque l'intreccio di mercato, il domino che rende infuocati i giorni di Maldini, Boban e non solo. La squadra di Simeone, che avrebbe volentieri spedito Correa al Monaco, aspetta di incassare i 50 milioni di euro dal Milan. Difficilmente il club madrileno scenderà sotto quella cifra nelle richieste, anche perché dal Principato quei soldi sono stati messi concretamente sul piatto. A questo punto sarà decisiva la prossima mossa dei rossoneri. Il Milan potrebbe comunque decidere di prendere Correa a prescindere da Suso, andando a schierare l'argentino come seconda punta e non come trequartista, puntando poi sull'uscita di uno tra André Silva e Samu Castillejo.