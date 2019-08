Un patto con il Diavolo. La volontà di Correa coincide con quella del Milan. I rossoneri, che non hanno mai abbandonato la pista che porta all'argentino, sono tornati con forza sul giocatore. C’è stato l’incontro tra il Milan, rappresentato da Boban e Massara, con gli agenti del giocatore. Il calciatore argentino in caso di addio all’Atletico Madrid vuole solo i rossoneri, anche se il Monaco ha offerto di più. Non è ancora stato trovato un accordo, ma è forte la volontà del giocatore.

Le cifre dell’affare

Il Milan sta quindi pensando a una nuova proposta per arrivare all'argentino. Prima i rossoneri offrivano 40 milioni più bonus, mentre la richiesta degli spagnoli non si abbassava dai 50. Forti della volontà del giocatore però Boban e Massara vorrebbero raggiungere un accordo a una cifra inferiore. Da trovare ancora l'accordo tra i due club. Ma l'intenzione dei dirigenti rossoneri è chiara: regalare a Giampaolo un altro rinforzo per l'attacco dopo Leao.